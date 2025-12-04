«До какого-то момента»: Загитова раскрыла, что ее выводит из себя

Олимпийская чемпионка Загитова: меня может вывести из себя непрофессионализм

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в эфире детского телеканала «Шаян ТВ» призналась, что ее достаточно сложно вывести из себя.

«Наверное, я очень спокойный человек. Максимально все держу в себе. Но до какого-то момента. Допустим, [меня может вывести из себя] непрофессионализм», — отметила она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу. Летом 2025 года она представила рок-мюзикл «Ассоль».

Ранее Загитова намекнула, что у нее появился ухажер.