Суд США отклонил иск организаторов соревнований с допингом

Суд США отклонил антимонопольный иск «Олимпиады на стероидах»
true
true
true
close
Shutterstock

Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск, поданный организаторами Enhanced Games, также известной как «Олимпиада на стероидах», против Всемирного антидопингового агентства (WADA0 и Международной федерации плавания (World Aquatics), передает пресс-служба WADA.

«Мы рады, что здравый смысл возобладал», — сказана в заявлении WADA.

Суд Нью-Йорка отклонил все требования истцов, которые обвиняли ответчиков в организации кампании по срыву их мероприятия и требовали компенсацию в размере до 200 миллионов долларов.

Иск был подан в августе 2025 года. Enhanced Games — это планируемые соревнования, в которых атлетам будет разрешено использовать стероиды, а допинг-контроль проводиться не будет.

Мероприятие запланировано на 21-24 мая 2026 года в Лас-Вегасе и будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и тяжелой атлетике.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.

Ранее бывший чемпион мира попался на кокаине.

