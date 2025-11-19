Суд США отклонил иск организаторов соревнований с допингом

Федеральный суд США отклонил антимонопольный иск, поданный организаторами Enhanced Games, также известной как «Олимпиада на стероидах», против Всемирного антидопингового агентства (WADA0 и Международной федерации плавания (World Aquatics), передает пресс-служба WADA.

«Мы рады, что здравый смысл возобладал», — сказана в заявлении WADA.

Суд Нью-Йорка отклонил все требования истцов, которые обвиняли ответчиков в организации кампании по срыву их мероприятия и требовали компенсацию в размере до 200 миллионов долларов.

Иск был подан в августе 2025 года. Enhanced Games — это планируемые соревнования, в которых атлетам будет разрешено использовать стероиды, а допинг-контроль проводиться не будет.

Мероприятие запланировано на 21-24 мая 2026 года в Лас-Вегасе и будет включать соревнования по легкой атлетике, плаванию и тяжелой атлетике.

Организаторы обещают, что вручат тем, кто сумеет установить новый мировой рекорд, денежный бонус в размере $250 тыс. В беге на 100 метров и плавании на 50 метрах вольным стилем победители получат дополнительный бонус в размере $1 млн.

Ранее бывший чемпион мира попался на кокаине.