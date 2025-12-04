Легенда ЦСКА одним словом описал ситуацию в «Спартаке»

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» необходимо определиться с курсом развития клуба и следовать ему.

По его словам, тоже самое нужно сделать и в «Динамо».

«В общем-то в «Спартаке» ненормальная обстановка, потому что Станкович ушел, а новый тренер, который приступил к своим обязанностям, пока неизвестно что из себя представляет. В «Динамо» то же самое — Гусев только заступил, так сказать, на дежурство. На распутье находятся обе команды, в клубах не знают, что делать уже, кого ставить на роль тренера. Это очень плохая ситуация, причем она сложилась в обеих командах. Надо определяться зимой и тем, и другим», — заявил Пономарев.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

