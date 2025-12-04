На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА одним словом описал ситуацию в «Спартаке»

Легенда ЦСКА Пономарев назвал ненормальной ситуацию в «Спартаке»
true
true
true
close
ФК «Динамо» Москва

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» необходимо определиться с курсом развития клуба и следовать ему.

По его словам, тоже самое нужно сделать и в «Динамо».

«В общем-то в «Спартаке» ненормальная обстановка, потому что Станкович ушел, а новый тренер, который приступил к своим обязанностям, пока неизвестно что из себя представляет. В «Динамо» то же самое — Гусев только заступил, так сказать, на дежурство. На распутье находятся обе команды, в клубах не знают, что делать уже, кого ставить на роль тренера. Это очень плохая ситуация, причем она сложилась в обеих командах. Надо определяться зимой и тем, и другим», — заявил Пономарев.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее «Спартак» высмеял отсутствие трофеев у «Динамо» перед матчем РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами