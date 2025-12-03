Аршавин рассказал о возможном назначении спортивным директором «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о намерении занять должность спортивного директора клуба, передает «РИА Новости».
«Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают мое мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально. В любом случае все зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечен больше, не нужно, значит, меньше», — заявил Аршавин.
В апреле 2021 года испанец Хавьер Рибалта покинул должность спортивного директора «Зенита». Аршавин в настоящее время занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.
Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.
В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.
Ранее Аршавин назвал матч «Спартак» — «Динамо» решающим для тренеров команд.