Аршавин рассказал о возможном назначении спортивным директором «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о намерении занять должность спортивного директора клуба, передает «РИА Новости».

«Так или иначе, мне задают вопросы и спрашивают мое мнение по отдельным футболистам, поэтому я и так принимаю участие, но минимально. В любом случае все зависит не от меня. Если будет нужно, буду увлечен больше, не нужно, значит, меньше», — заявил Аршавин.

В апреле 2021 года испанец Хавьер Рибалта покинул должность спортивного директора «Зенита». Аршавин в настоящее время занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999-2008 и в 2013-2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.

В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы – 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.

Ранее Аршавин назвал матч «Спартак» — «Динамо» решающим для тренеров команд.