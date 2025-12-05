«Ее высказывания настораживают»: в Госдуме усомнились в украинской спортсменке

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил сомнение в отношении к россиянам украинской чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун, переходящей под флаг России, передает Sport24.

«Прошлые высказывания меня настораживают. Но получение гражданства — процедура непростая. Она проходит проверку очень многих инстанций, а социальные сети в том числе тоже просматриваются и проверяются. Не надо трактовать здесь все однобоко и однозначно», — высказался Свищев.

2 декабря Лыскун призналась, что приняла решение выступать под флагом России из-за отсутствия профессионального роста и дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами.

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.

Ранее украинский спортсмен назвал мерзким переход прыгуньи в воду под флаг России.