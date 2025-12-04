Украинский спортсмен назвал мерзким переход прыгуньи в воду под флаг России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич в соцсетях раскритиковал решение чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун сменить спортивное гражданство на российское, назвав поступок мерзким.

«Причиной стала «игра в одни ворота» и, судя по интервью, какие-то психические отклонения спортсменки. Отвратительно. Мерзко. Стыдно», — написал Гераскевич.

2 декабря Лыскун призналась, что приняла решение выступать под флагом России из-за отсутствия профессионального роста и дискриминации из-за общения с русскоязычными коллегами.

23-летняя София Лыскун родилась в Луганске. В ее коллекции наград — серебро чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте, а также семь медалей чемпионатов Европы по водным видам спорта: два золота, четыре серебра и одна бронза. На отдельных чемпионатах Европы по прыжкам в воду она также выигрывала золотую, серебряную и бронзовую медали.

Ранее в Украине назвали предательством переход спортсменки под флаг России.