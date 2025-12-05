На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Павел Дуров согласился встать в угол бойца UFC

Павел Дуров ответил согласием встать в угол бойца UFC Чимаева
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Российский предприниматель Павел Дуров в соцсети X согласился стать частью угловой команды чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзата Чимаева одном из его будущих поединков.

Чимаев в своем аккаунте обратился к Дурову с вопросом о поддержке бойца в углу команды.

«Для меня большая честь», — ответил Дуров.

В ночь на 17 августа Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет ОАЭ, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Ранее Павел Дуров появился на турнире UFC в водолазном костюме.

