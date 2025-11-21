Павел Дуров появился на турнире UFC в водолазном костюме

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был замечен в водолазном костюме во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом сообщает российский комик Сергей Мезенцев на YouTube-канале «Сережа и микрофон».

«Вот он — Павел Дуров. Самый настоящий, не компьютерный. Пришел в водолазном костюме, смотрите, в каком красивом, с лейблом Telegram», — прокомментировал Мезенцев.

В октябре Дуров посетил турнир UFC 321 в Абу-Даби, где состоялась его встреча с Нурмагомедовым. Дуров также наблюдал за ходом соревнований, в частности, за поединком троюродного брата Хабиба — Умара Нурмагомедова.

Позже Дуров встретился с еще одним российским бойцом — Петром Яном, который выложил совместную фотографию с бизнесменом в своем аккаунте.

«В нашей команде пополнение», — подписал изображение российский боец.

15 октября появилась информация, что Ян проведет поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе против действующего чемпиона организации в этой весовой категории Мераба Двалишвили, представляющего Грузию.

Ранее Нурмагомедов пригласил Дурова на совместную тренировку.