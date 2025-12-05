Звезда НХЛ стал восьмым из России, набравшим 900 очков

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче против «Оттавы Сенаторз» совершил два результативных действия, преодолев рубеж в 900 очков в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:2. Панарин забросил шайбу и отдал голевую передачу, доведя общую статистику в НХЛ до 311 голов и 589 результативных передач. Таким образом, россиянин смог набрать 900 очков.

В ноябре тренер хоккейного «Спартака» Алексей Ковалев (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что Панарин хочет вернуться в Россию из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

