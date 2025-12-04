Овечкин помог «Вашингтону» установить историческое достижение в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своей команде установить историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которое еще никому не покорялось. Об этом сообщает OptaSTATS на своей странице в социальной сети Х.

В ночь на 4 декабря «Вашингтон» со счетом 7:1 переиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Дублями в этом матче отметились Овечкин и Райан Леонард. Таким образом, столичный клуб стал первой командой в истории НХЛ, которой удалось добиться того, чтобы хоккеист в возрасте 40 лет и старше (Овечкин) и хоккеист в возрасте 20 лет и моложе (Леонард) забросили две и более шайбы каждый в одной игре.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.

