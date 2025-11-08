Федор Емельяненко раскрыл свой секрет успеха в поединке с Мирко Кро Копом

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал свое преимущество перед хорватским спортсменом Мирко Кро Копом Филиповичем в преддверии их матча-реванша.

«Думаю, в ММА у меня небольшое преимущество перед Мирко. До 24 лет я занимался только спортивным самбо. Тогда не было боевого самбо, и до 2000 года я занимался только борьбой. И только когда я перешел в ММА — почти в 24 года, — я впервые надел боксерские перчатки, снял куртку.

Мне пришлось полностью поменять технику боя и с нуля изучать бокс, кикбоксинг и тайский бокс. Но я соглашусь, что самбо все-таки дает хорошие физические качества. Конечно, все зависит от того, насколько я хочу освоить другой спорт и от моего мышления.

Но самбо развивает в тебе взрывные качества, а также чувство дистанции, чувство движения на ковре. Так что я согласен, что основная физическая подготовка в самбо гораздо лучше закладывают, чем в кикбоксинге», — сказал Емельяненко.

Филипович изначально занимался кикбоксингом и только потом начал изучать борьбу, грэпплинг и джиу-джитсу.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

Тогда Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Ранее Емельяненко раскрыл, что Лебедев подготовит его к реваншу с Кро Копом по правилам бокса.