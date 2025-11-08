Емельяненко раскрыл, что Лебедев подготовит его к реваншу с Кро Копом по правилам бокса

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» раскрыл детали своей подготовки к предстоящему матчу-реваншу с хорватским спортсменом Мирко Кро Копом Филиповичем. Бой пройдет по правилам бокса, в то время как Емельяненко большую часть карьеры выступал в ММА.

«Я обратился к своим истокам в боксе. Есть одна замечательная школа в Старом Осколе, которая воспитала олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы по боксу. Это, как говорится, не профессионалы, а любители. Сейчас в моей команде есть чемпион Европы 2002 года Михаил Гала. Он помог мне изначально освоить бокс — тогда мой результат в ММА резко взлетел.

Также в Москве я регулярно хожу в клуб ЦСКА на тренировки. Дмитрий Каракаш и другие тренеры ЦСКА помогают мне в подготовке к этому бою. Но я определенно буду привлекать профессионалов — ближе к самому бою. У нас есть договоренности с Денисом Лебедевым, он хочет присоединиться. Денис уже набегает кроссы и приводит себя в порядок, чтобы помочь мне», — рассказал Емельяненко.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

Тогда Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Ранее Федор Емельяненко заявил, что проведет официальный бой по правилам бокса с Кро Копом.