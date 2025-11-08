Федор Емельяненко заявил, что проведет официальный бой по правилам бокса с Кро Копом

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его матч-реванш с хорватским спортсменом Мирко Кро Копом Филиповичем будет официальным, а не выставочным поединком. Бой пройдет по правилам бокса.

«Да, я закончил свои выступления в ММА, потому что мне уже 49 лет, и физически я немножко не вытягиваю. Но в боксе все немного попроще. Сейчас мы обсуждаем реальный, а не выставочный поединок, — заявил Емельяненко. — Насколько близок к реализации этот бой? Более чем близок. Есть полное понимание по арене, где мы будем выступать, по дате, по финансовой поддержке этого турнира. Сейчас осталось самое сложное — утрясти все пункты контракта».

Емельяненко рассказал, что бой состоится в Сербии в марте-апреле 2026 года.

«На арене я еще не был ни разу, но в целом я люблю бывать в Сербии. У меня есть там друзья, и я люблю бывать в святых местах. Также я общаюсь со сербскими спортсменами. Я знаю, насколько большое уважение они питают к Мирко Кро Копу. Его считают одним из сильнейших бойцов в истории ММА и кик-боксинга».

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

Тогда Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Ранее Мирко Кро Коп ответил на вызов Федора Емельяненко на матч-реванш.