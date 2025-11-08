На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирко Кро Коп ответил на вызов Федора Емельяненко на матч-реванш

Боец Мирко Кро Коп Филипович согласился провести реванш с Федором Емельяненко
true
true
true

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» раскрыл детали об его предстоящем матче-реванше с хорватским спортсменом Мирко Кро Копом Филиповичем.

«Изначально мы вели переговоры о том, чтобы провести этот бой в Японии. К сожалению, в силу определенных причин, организовать поединок там не получилось. И наши сербские друзья подхватили эту идею. Я вызвал Мирко на поединок, и он предварительно дал согласие.

Бой планируется в марте-апреле 2026 года. Сейчас мы начнем детальное обсуждение контракта. Поединок пройдет по правилам бокса. Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать», — рассказал Емельяненко.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

В первом раунде Кро Коп сумел разбить российскому бойцу нос, а также нанес удар, создавший гематому в правой части грудной клетки.

Несмотря на это, Емельяненко оказал профильному ударнику достойное сопротивление в стойке, а в следующих раундах эффективно использовал навыки борьбы и создал себе большое преимущество по очкам. Кро Коп быстро выдохся и оказывал все меньше сопротивления.

В итоге Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Ранее Федор Емельяненко обратился к Мирко Кро Копу перед реваншем.

