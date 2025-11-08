Федор Емельяненко обратился к Мирко Кро Копу перед реваншем: видео

Федор Емельяненко пожелал Кро Копу подойти в идеальной форме к их реваншу

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко обратился к хорватскому спортсмену Мирко Кро Копу Филиповичу в преддверии их матча-реванша. Видео обращения записал корреспондент «Газеты.Ru».

«Мирко, дорогой мой друг, я получил от вас большой привет, — сказал Емельяненко. — Я тоже передаю вам большой привет. Надеюсь, что вы уже начали тренироваться, чтобы подойти в идеальной форме к нашему бою. Надеюсь, что мы покажем еще более интересный поединок, чем 20 лет назад».

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся 28 августа 2005 года на турнире Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

В первом раунде Кро Коп сумел разбить российскому бойцу нос, а также нанес удар, создавший гематому в правой части грудной клетки.

Несмотря на это, Емельяненко оказал профильному ударнику достойное сопротивление в стойке, а в следующих раундах эффективно использовал навыки борьбы и создал себе большое преимущество по очкам. Кро Коп быстро выдохся и оказывал все меньше сопротивления.

В итоге Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

