На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Емельяненко ответил тренеру Волкановски, назвавшему самбо слабым видом спорта

Емельяненко: когда я начинал в ММА, многие думали, что самбо — это танец
true
true
true
close
Global Look Press

Прославленный боец смешанного стиля Федор Емельяненко ответил тренеру австралийца Александра Волкановски Крейгу Джонсу, который прежде назвал самбо слабым и неэффективным в ММА видом спорта. Россиянин заявил, что в этом вопросе давно поставлена точка.

«Самбо уже доказало, что не является слабым видом спорта — достаточно вспомнить чемпионов ММА, которые прославили самбо и поставили точку во всех вопросах. Действительно, когда я начинал выступать, у меня спрашивали: самбо — это танец? Но очень скоро люди поняли, что это серьезный вид спорта, борьба, которой я благодарен. Вся моя карьера строилась на самбо. Да, мне пришлось изучить и другие виды спорта, но всю базу, всю физическую подготовку дало именно самбо.

В свое время Давид Рудман уехал в Америку и открыл там несколько школ. И он мне рассказывал, что на следующий день после того, как я стал чемпионом в Pride в Японии, к нему записалось 200 человек. Так мы можем продвигать и прославлять наш вид спорта во всем мире», — передает слова Емельяненко корреспондент «Газеты.Ru».

Емельяненко стал гостем на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке 7–9 ноября при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ. В течение трех турнирных дней будет разыгран 31 комплект медалей. Для Бишкека это уже второй опыт проведения мирового первенства после 2022 года.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В 2023 году его включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от EA Sports. Глава UFC Дана Уайт тогда заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре. За карьеру Емельяненко провел 48 боев по правилам MMA, в 40 из которых одержал победу.

Ранее Емельяненко рассказал об отношении к трештоку.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами