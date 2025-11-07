Емельяненко ответил тренеру Волкановски, назвавшему самбо слабым видом спорта

Прославленный боец смешанного стиля Федор Емельяненко ответил тренеру австралийца Александра Волкановски Крейгу Джонсу, который прежде назвал самбо слабым и неэффективным в ММА видом спорта. Россиянин заявил, что в этом вопросе давно поставлена точка.

«Самбо уже доказало, что не является слабым видом спорта — достаточно вспомнить чемпионов ММА, которые прославили самбо и поставили точку во всех вопросах. Действительно, когда я начинал выступать, у меня спрашивали: самбо — это танец? Но очень скоро люди поняли, что это серьезный вид спорта, борьба, которой я благодарен. Вся моя карьера строилась на самбо. Да, мне пришлось изучить и другие виды спорта, но всю базу, всю физическую подготовку дало именно самбо.

В свое время Давид Рудман уехал в Америку и открыл там несколько школ. И он мне рассказывал, что на следующий день после того, как я стал чемпионом в Pride в Японии, к нему записалось 200 человек. Так мы можем продвигать и прославлять наш вид спорта во всем мире», — передает слова Емельяненко корреспондент «Газеты.Ru».

Емельяненко стал гостем на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке 7–9 ноября при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ. В течение трех турнирных дней будет разыгран 31 комплект медалей. Для Бишкека это уже второй опыт проведения мирового первенства после 2022 года.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В 2023 году его включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от EA Sports. Глава UFC Дана Уайт тогда заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре. За карьеру Емельяненко провел 48 боев по правилам MMA, в 40 из которых одержал победу.

Ранее Емельяненко рассказал об отношении к трештоку.