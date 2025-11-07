Россияне выиграли девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо

Российские самбисты выиграли девять золотых медалей в первый день ЧМ

Российские самбисты выиграли девять золотых медалей в первый день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

Шейх-Мансур Хабибулаев, выступающий в категории до 64 кг, стал семикратным чемпионом мира. Также в боевом самбо золотые медали медали завоевали Абусупиян Алиханов (до 88 кг), Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг). В спортивном самбо золото России принесли Владимир Гладких (до 58 кг), Расул Наш (до 71 кг), Маргарита Барнева (до 50 кг), Карина Черевань (до 65 кг) и Альбина Чоломбитько (80+ кг).

В турнире принимает участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования проходят при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).

Завершатся соревнования 9 ноября.

Ранее в Индонезии впервые прошло молодежное первенство мира по самбо.