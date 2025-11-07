На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Емельяненко рассказал об отношении к трештоку

Емельяненко призвал самбистов не размениваться на трешток
РИА Новости

Легенда смешанных единоборств, четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко высказался об оскорбительном поведении бойцов ММА в отношении соперников. Он заявил, что трешток не соответствует идеям, которые исповедует самбо.

«Мне кажется, философией самбо является, прежде всего, уважение. Трешток — это задеть, зацепить, оскорбить. Конечно, не надо на это разменивать. Нужно следовать той идее, той цели, которая в самбо заложена.

Нам, ветеранам спорта, нужно больше внимания уделять молодому поколению. Это личное общение, передача опыта и тех нравственных ценностей, которые несет наш вид спорта. Самооборона без оружия — этим все сказано», — передает слова Емельяненко корреспондент «Газеты.Ru».

Емельяненко стал гостем на чемпионате мира по самбо, который проходит в Бишкеке 7–9 ноября. В течение трех турнирных дней будет разыгран 31 комплект медалей. Для Бишкека это уже второй опыт проведения мирового первенства после 2022 года.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В 2023 году его включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от EA Sports. Глава UFC Дана Уайт тогда заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре. За карьеру Емельяненко провел 48 боев по правилам MMA, в 40 из которых одержал победу.

Ранее Емельяненко объяснил отказ от перехода в UFC.

