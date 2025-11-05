Стали известны подробности о состоянии сына Плющенко

Рудковская о состоянии сына Плющенко: он чувствует себя хорошо

Гендиректор школы «Ангелы Плющенко», продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская раскрыла подробности о состоянии здоровья 12-летнего Александра Плющенко, которому из-за высокой температуры вызывали скорую после шоу «Спящая красавица». Ее слова приводит Sport24.

«Мы приехали в Москву, пока температура Саши — 37,1. Он себя чувствует хорошо. Врачи сказали три-четыре дня обязательно отлежаться. После этого, если будет хорошая температура, выйдет на тренировки — будет в строю», — заявила она.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». После выступления он рассказал, что сын катался с температурой, поскольку для него не было замены. 4 числа Рудковская опубликовала видеообращение сына, в котором он поделился подробностями о своем самочувствии.

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

Ранее Рудковская объяснила, почему сын Плющенко выступал с температурой в шоу.