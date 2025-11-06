На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кайрат» отказался играть со «Спартаком»

«Кайрат» отказал «Спартаку» в проведении товарищеского матча
Московский «Спартак» не сможет провести товарищеский матч с алматинским «Кайратом» в ноябрьскую паузу. Об этом сообщает Legalbet.

Казахстанский клуб отказался от предложения о встрече 17 или 18 ноября. «Спартак» был готов принять матч в Москве или отправиться в Казахстан, но «Кайрат» отклонил оба варианта. В последний раз команды встречались в феврале 2024 года, когда «Спартак» одержал победу со счетом 6:0.

В текущем сезоне алматинский клуб участвует в общем этапе Лиги чемпионов, занимая 34-ю позицию в таблице с одним очком после четырех туров. «Спартак» после 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на шестой строчке с 22 очками, отставая от лидеров уже на десять очков.

Следующий матч «Спартак» проведет в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России и сыграет дома с московским «Локомотивом» 6 ноября. Первая игра столичных команд будет проходить на «Лукойл Арене» с 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее ветеран «Локомотива» объяснил, от чего будет зависеть исход дерби со «Спартаком».

Футбол. Чемпионат России
