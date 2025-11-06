Ветеран «Локомотива» объяснил, от чего будет зависеть исход дерби со «Спартаком»

В кубковом противостоянии между «Локомотивом» и «Спартаком» многое будет зависеть от исполнительского мастерства футболистов. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий красно-зеленых Дмитрий Булыкин.

«Кубок всегда непредсказуем. Может играть не основной состав, а смешанный. И «Спартак», и «Локомотив» — сильные команды, поэтому ждем интересное дерби. Хоть оно и кубковое, но без кубкового характера, поэтому возможны различные варианты и сюрпризы. Но команды равны, и мы увидим только в игре, как сложится матч. Многое будет зависеть от исполнительского мастерства», — считает эксперт.

«Спартак» и «Локомотив» встречаются в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра столичных команд состоится в четверг, 6 ноября, на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате России «Локо» идет на пятом месте, набрав 27 очков. «Спартак» расположился на шестой строчке, отставая от железнодорожников на пять баллов.

