«Наш позор вам только снится»: фанаты «Зенита» ответили хейтерам

Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится»

Болельщики петербургского «Зенита» на первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» вывесили баннер «Наш позор вам только снится».

Таким образом фанаты ответили на кричалку «Зенит» — позор российского футбола», которая часто скандируется болельщиками других команд.

Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Счет не открыт.

Ответный матч будет сыгран в Москве на стадионе «Динамо» 27 ноября. Начало встречи — 20:30 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 Кубок России выиграл московский ЦСКА, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для армейского клуба этот трофей Кубка стал девятым в истории.

