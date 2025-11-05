На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин сотворил сенсацию в Петербурге

«Зенит» проиграл «Динамо» в Кубке России

Maksim Konstantinov/Global Look Press
В первом матче четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо» столичны клуб одержал победу со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию события.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
Окончен
05 ноября 20:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
76' Педро
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
53' Сергеев
84' Бабаев
90' Тюкавин
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

45' Соболев

2-й тайм

76' Педро

53' Сергеев 56' Маричаль

59' Фомин

78' Зайдензаль

84' Бабаев

90' Тюкавин

22:50

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

90+6'

Игра окончена! Во много сенсационную победу одерживают игроки «Динамо», увозя из Северной столицы комфортные »+2» перед ответным матчем!

90+4'

Гол! Просто шикарно динамовцы убежали в контратаку впятером — Тюкавин классно открылся под пас Гладышева и с лета попал под штангу, 1:3! Шикарная победа бело-голубых в Санкт-Петербурге!

90+1'

Замена у «Динамо»: Рубенс вышел вместо Скопинцева.

90'

Пять минут добавлено к основному времени второго тайма.

87'

Скопинцеву, видимо, очень понравилась футболка Глушенкова, что он решил ее чуть ли не по ходу игры прибрать к собственным рукам. Так делать, конечно, не стоит, о чем Дмитрию говорит главный арбитр.

84'

Гол! Ульви Бабаев реализует выход один на один и переигрывает Евгения Латышонка! Тюкавин шикарно в одно касание перевел мяч партнеру, а начал эту атаку на свои ворота Соболев неточной передачей на Педро! 1:2!

83'

Барриос верхом отдавал передачу направо на Луиса Энрике, но Окишор головой прервал этот пас!

80'

Последнюю замену производит «Зенит»: Ерохин вышел вместо Жерсона.

79'

Зайдензаль жестко втыкается сзади в ногу Педро, за что получает предупреждение.

76'

Гол! Педро головой замыкает подачу Глушенкова с углового, 1:1! Как же так упустили динамовцы этого молодого невысокого бразильца?

75'

Барриос жестко бьет по ногам Тюкавина, игра приостановлена.

73'

Двойная замена у «Динамо»: Тюкавин и Гладышев вышли вместо Нгамале и Бителло.

70'

Педро забрался в офсайд.

68'

Глушенков обработал пас из глубины и вышел один на один с Лещуком, но голкипер «Динамо» успел сократить расстояние и помешал Максиму пробить!

65'

Тройная замена у «Зенита»: Луис Энрике, Педро и Глушенков вышли вместо Гонду, Горшкова и Алипа.

62'

Горшков исполнил подачу на дальнюю штангу, но никто из его партнеров на нее не откликнулся.

60'

Следом Фомин бьет сзади по ногам Соболеву и тоже получает предупреждение.

58'

Маричаль в верховой борьбе жестко попадает по Соболеву и зарабатывает предупреждение.

56'

И не сбавляют оборотов игроки «Динамо», отрываясь в очередную атаку после перехвата в центре поля.

53'

Гол! Иван Сергеев открывает счет в матче, поражая ворота «Зенита» после победы в единоборстве с Алипом! Первым Иван оказался на подборе после плотного удара Окишора — Латышонок не смог зафиксировать мяч в руки, 0:1!

51'

Старт второй половины игры остается за бело-голубыми.

48'

И двойная замена у «Динамо»: Фомин и Фернандес вышли вместо Кутицкого и Осипенко.

47'

Двойная замена у «Зенита»: Мантуан и Барриос вышли вместо Мостового и Михайлова.

46'

Второй тайм стартовал!

45+5'

Перерыв! «Зенит» — «Динамо» — 0:0.

45+3'

Соболев получает предупреждение за попытку выбить мяч из рук Лещука.

45'

Четыре минуты к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Нгамале в одно касание с передачи Бителло попробовал перекинуть мяч за шиворот Латышонку, но мяч прошел выше перекладины.

39'

Горшков попробовал прострелить на Соболева, но попал в ноги Кутицкому.

36'

Замена у «Динамо»: Бабаев вышел вместо Маухуба.

34'

Все, на этот раз точно Нгамале — все, уже за ним электрокар даже выехал, плечо просто не работает у Эль-Мехди.

31'

Попал Бителло в колено Михайлову, не удалось прокинуть мяч через стенку динамовской десятке.

29'

Вега плечом в грудь принимает летящего в него Скопинцева и привозит опаснейший штрафной на свои ворота. До ворот всего 17 метров, у мяча Бителло.

27'

Какая-то чудовищная история с плечом у Маухуба, буквально через минуту он снова падает на то же плечо. Просит футболист замену, медленно покидает он поле.

26'

Все хорошо с ключицей у Нгамале, возвращается он на поле.

25'

Высоченный прыжок за мячом исполнил Маухуб, правда потерял баланс и приземлился на плечо. Медики «Динамо» спешат на помощь.

22'

Маричаль забрался в офсайд.

19'

Оперативно вернулся 14-й номер бело-голубых в игру, все с ним в порядке.

18'

Горшков попадает мощнейшим образом Маухубу в лицо мячом, футболист «Динамо» падает словно подкошенный.

15'

Соболев отдает передачу на Гонду на ход, но аргентинцу блокирует путь к мячу защитник «Динамо».

12'

Жерсон довольно жестко играет в подкате против Нгамале, арбитр останавливает встречу.

7'

Три подряд навеса испоняют игроки «Зенита» в направлении Соболева по ходу одной атаки, но все снимают защитники «Динамо».

9'

И снова Нгамале оказывается в положении «вне игры».

4'

Нгамале забрался в офсайд.

3'

Начало игры остается за москвичами.

20:32

Игра началась! Поехали!

20:20

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Маричаль, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.

20:15

«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Гонду, Соболев.

20:10

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию из Санкт-Петербурга первого матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» из Москвы и «Зенитом».

