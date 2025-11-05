На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
Игра окончена! Во много сенсационную победу одерживают игроки «Динамо», увозя из Северной столицы комфортные »+2» перед ответным матчем!
Гол! Просто шикарно динамовцы убежали в контратаку впятером — Тюкавин классно открылся под пас Гладышева и с лета попал под штангу, 1:3! Шикарная победа бело-голубых в Санкт-Петербурге!
Замена у «Динамо»: Рубенс вышел вместо Скопинцева.
Пять минут добавлено к основному времени второго тайма.
Скопинцеву, видимо, очень понравилась футболка Глушенкова, что он решил ее чуть ли не по ходу игры прибрать к собственным рукам. Так делать, конечно, не стоит, о чем Дмитрию говорит главный арбитр.
Гол! Ульви Бабаев реализует выход один на один и переигрывает Евгения Латышонка! Тюкавин шикарно в одно касание перевел мяч партнеру, а начал эту атаку на свои ворота Соболев неточной передачей на Педро! 1:2!
Барриос верхом отдавал передачу направо на Луиса Энрике, но Окишор головой прервал этот пас!
Последнюю замену производит «Зенит»: Ерохин вышел вместо Жерсона.
Зайдензаль жестко втыкается сзади в ногу Педро, за что получает предупреждение.
Гол! Педро головой замыкает подачу Глушенкова с углового, 1:1! Как же так упустили динамовцы этого молодого невысокого бразильца?
Барриос жестко бьет по ногам Тюкавина, игра приостановлена.
Двойная замена у «Динамо»: Тюкавин и Гладышев вышли вместо Нгамале и Бителло.
Педро забрался в офсайд.
Глушенков обработал пас из глубины и вышел один на один с Лещуком, но голкипер «Динамо» успел сократить расстояние и помешал Максиму пробить!
Тройная замена у «Зенита»: Луис Энрике, Педро и Глушенков вышли вместо Гонду, Горшкова и Алипа.
Горшков исполнил подачу на дальнюю штангу, но никто из его партнеров на нее не откликнулся.
Следом Фомин бьет сзади по ногам Соболеву и тоже получает предупреждение.
Маричаль в верховой борьбе жестко попадает по Соболеву и зарабатывает предупреждение.
И не сбавляют оборотов игроки «Динамо», отрываясь в очередную атаку после перехвата в центре поля.
Гол! Иван Сергеев открывает счет в матче, поражая ворота «Зенита» после победы в единоборстве с Алипом! Первым Иван оказался на подборе после плотного удара Окишора — Латышонок не смог зафиксировать мяч в руки, 0:1!
Старт второй половины игры остается за бело-голубыми.
И двойная замена у «Динамо»: Фомин и Фернандес вышли вместо Кутицкого и Осипенко.
Двойная замена у «Зенита»: Мантуан и Барриос вышли вместо Мостового и Михайлова.
Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Зенит» — «Динамо» — 0:0.
Соболев получает предупреждение за попытку выбить мяч из рук Лещука.
Четыре минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Нгамале в одно касание с передачи Бителло попробовал перекинуть мяч за шиворот Латышонку, но мяч прошел выше перекладины.
Горшков попробовал прострелить на Соболева, но попал в ноги Кутицкому.
Замена у «Динамо»: Бабаев вышел вместо Маухуба.
Все, на этот раз точно Нгамале — все, уже за ним электрокар даже выехал, плечо просто не работает у Эль-Мехди.
Попал Бителло в колено Михайлову, не удалось прокинуть мяч через стенку динамовской десятке.
Вега плечом в грудь принимает летящего в него Скопинцева и привозит опаснейший штрафной на свои ворота. До ворот всего 17 метров, у мяча Бителло.
Какая-то чудовищная история с плечом у Маухуба, буквально через минуту он снова падает на то же плечо. Просит футболист замену, медленно покидает он поле.
Все хорошо с ключицей у Нгамале, возвращается он на поле.
Высоченный прыжок за мячом исполнил Маухуб, правда потерял баланс и приземлился на плечо. Медики «Динамо» спешат на помощь.
Маричаль забрался в офсайд.
Оперативно вернулся 14-й номер бело-голубых в игру, все с ним в порядке.
Горшков попадает мощнейшим образом Маухубу в лицо мячом, футболист «Динамо» падает словно подкошенный.
Соболев отдает передачу на Гонду на ход, но аргентинцу блокирует путь к мячу защитник «Динамо».
Жерсон довольно жестко играет в подкате против Нгамале, арбитр останавливает встречу.
Три подряд навеса испоняют игроки «Зенита» в направлении Соболева по ходу одной атаки, но все снимают защитники «Динамо».
И снова Нгамале оказывается в положении «вне игры».
Нгамале забрался в офсайд.
Начало игры остается за москвичами.
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Кутицкий, Осипенко, Маричаль, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.
«Зенит»: Латышонок, Эракович, Вега, Горшков, Нино, Алип, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Гонду, Соболев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию из Санкт-Петербурга первого матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» из Москвы и «Зенитом».