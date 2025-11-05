На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская теннисистка вышла в полуфинал Итогового турнира

Теннисистки Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Androniki Christodoulou/Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира WTA — 2025.

В матче третьего тура россиянка и бельгийка одолели представительниц Италии, олимпийских чемпионок Жасмин Паолини и Сару Эррани. Встреча, которая продолжалась 1 час 20 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3.

Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал со второго места в группе Мартины Навратиловой. На первой строчке оказалась пара Се Шувэй (Тайвань) / Елена Остапенко (Латвия). За финал представительницы России и Бельгии сразятся с дуэтом чешской теннисистки Катержины Синяковой и американской спортсменки Тэйлор Таунсенд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева признала, что ошиблась, пропустив турнир в Токио.

Летние виды спорта
