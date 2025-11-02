Теннисистка Андреева признала, что ошиблась, пропустив турнир в Токио

Российская теннисистка Мирра Андреева признала ошибочным решение пропустить турнир WTA-500 в Токио, где она могла заработать очки для попадания на Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA), передает Arab News.

«Мы обсудили с командой и решили пропустить турнир. В итоге это оказалось неправильным решением», — высказалась Андреева.

В отсутствие Андреевой квалификацию на Итоговый турнир получила Елена Рыбакина. Ранее в тот же день российский парный дуэт в составе Андреевой и Дианы Шнайдер уступил в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде канадо-новозеландской паре Дабровски/Рутлифф со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российские теннисистки с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA.