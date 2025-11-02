На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Теннисистка Андреева признала, что ошиблась, пропустив турнир в Токио

Теннисистка Андреева признала ошибкой пропуск турнира WTA в Токио
true
true
true
close
IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева признала ошибочным решение пропустить турнир WTA-500 в Токио, где она могла заработать очки для попадания на Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA), передает Arab News.

«Мы обсудили с командой и решили пропустить турнир. В итоге это оказалось неправильным решением», — высказалась Андреева.

В отсутствие Андреевой квалификацию на Итоговый турнир получила Елена Рыбакина. Ранее в тот же день российский парный дуэт в составе Андреевой и Дианы Шнайдер уступил в стартовом матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде канадо-новозеландской паре Дабровски/Рутлифф со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российские теннисистки с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами