Экс-игрок «Спартака» назвал футболиста команды, который много пил

Экс-игрок «Спартака» Ари: Веллитон много пил, а потом выходил на матч и забивал
Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари рассказал на YouTube-канале «Спартак Шоу» о том, что экс-игрок клуба Веллитон много пил.

«Веллитон пил много. Но я никогда не видел таких игроков, которые пили, но не теряли свою форму. Пару раз гулял с ним после игр, видел, как много он выпивал. А потом он выходил на следующую игру и снова забивал», — сказал Ари.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Он сыграл за команду 133 матча, забив 61 мяч.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Веллитон рассказал о расизме в России.

Футбол. Чемпионат России
