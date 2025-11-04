Экс-игрок «Спартака» назвал футболиста команды, который много пил

Экс-игрок «Спартака» Ари: Веллитон много пил, а потом выходил на матч и забивал

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари рассказал на YouTube-канале «Спартак Шоу» о том, что экс-игрок клуба Веллитон много пил.

«Веллитон пил много. Но я никогда не видел таких игроков, которые пили, но не теряли свою форму. Пару раз гулял с ним после игр, видел, как много он выпивал. А потом он выходил на следующую игру и снова забивал», — сказал Ари.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Он сыграл за команду 133 матча, забив 61 мяч.

