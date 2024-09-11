Бывший футболист РПЛ рассказал о расизме в чемпионате

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон рассказал о случае расизма в чемпионате России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Столкнулся с расизмом один раз — в начале своих выступлений в России. Они кричали, чтобы я вернулся на родину и оскорбляли меня. Я не расстроился, а влюбил фанатов в себя своей игрой», — заявил Веллитон.

За «Спартак» бразилец выступал до 2013 года и дважды завоевывал с красно-белыми серебряные медали чемпионата России (2009 и 2012). Всего за столичный клуб форвард отыграл 133 матча, забив 61 мяч. В сезоне-2009 бразилец выиграл бомбардирскую гонку чемпионата России, забив 21 мяч в 28 играх, а в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром с 19 голами в 25 играх.

Последним клубом 37-летнего игрока был «Гремио Новуризонтино».

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и московский «Локомотив», набравшие по 15 баллов, столичный «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают московские «Динамо» и ЦСКА.

Ранее «Зенит» лишился одного из защитников из-за серьезной травмы.