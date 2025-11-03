На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» назвали зависимым от одного футболиста

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Локомотив» слишком зависим от Батракова
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом» итоговая победа петербургской команды оказалась закономерной.

По его словам, «железнодорожники» по итогам первой части сезона могут опуститься на более низкую позицию в турнирной таблице.

«Все закономерно. «Локомотив» сбавил темп, прошлый матч с «Акроном» они тоже провели неуверенно. Надеяться на одного Батракова, который в общем-то может тянуть команду на себе, но ему очень тяжело одному это делать. Нужно помогать ему. Если Батракова кто-нибудь из соперников берет плотненько — все, команды нет практически. Так что «Локомотив» может улететь еще ниже. В целом, пятое-шестое место — это их место пока», — заявил Гладилин

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге 1 ноября, завершилась со счетом 2:0. Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на пятой строчке, имея в активе 27 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 балла.

Ранее экс-тренер «Спартака» одним словом описал победу «Зенита» над «Локомотивом».

