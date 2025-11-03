На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА потерпел третье поражение подряд, проиграв «Динамо»

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Минское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Минск-Арена» в столице Белоруссии, завершилась с результатом 2:0. Первая шайба в поединке была заброшена только на 55-й минуте, ее автором стал Илья Усов. Его ассистентами выступили Даниил Сотишвили и Даррен Диц. Второй гол оформил Станислав Галиев на 60-й минуте, когда армейцы сняли вратаря Дмитрия Гамзина.

ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Причем до этого армейцы проиграли два матча московским «Спартаку» и «Динамо» с одинаковым счетом — 2:3. Клуб идет на восьмой позиции в Западной конференции КХЛ, набрав 22 очка в 22 матчах. Минский клуб продлил свою победную серию до пяти матчей. Команда расположилась на третьей строчке «Запада» с 29 баллами в 21 встрече.

В следующем матче московский клуб дома примет «Торпедо» из Нижнего Новгорода» 6 ноября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Динамо» в следующем поединке дома сразится с казанским «Ак Барсом» в тот же день, начало матча — 19:10 мск.

Ранее в КХЛ положительно оценили наказание пойманного на кокаине игрока «Спартака».

Хоккей. КХЛ
