Автомобиль со шведскими спортсменами сборной перевернулся в Италии

Автомобиль со шведской сборной по ски-кроссу перевернулся в Италии
Mike Blake/Reuters

В Италии автомобиль со спортсменов сборной Швеции по ски-кроссу потерял сцепление с дорогой и перевернулся на горном серпантине. Об этом сообщает Expressen.

«Машина каким-то образом заскользила назад и перевернулась. К счастью, никто не пострадал», — поделился представитель команды Давид Моберг.

Местные власти установили, что причиной происшествия стали сложные погодные условия и скользкое дорожное покрытие.

Инцидент не повлияет на подготовку шведских спортсменов к этапу Кубка мира по ски-кроссу, который стартует 11 декабря во Франции.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

