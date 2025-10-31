На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-чемпион UFC попал в ДТП из-за уходящей от погони девушки

Авто экс-чемпиона UFC Фигередо несколько раз перевернулось в ДТП
UFC/Reuters

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо попал в ДТП, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся. Подробностями ситуации бразильский боец поделился в своем аккаунте социальных сетей.

«Сегодня со мной произошла авария. Девушка на большой скорости, по-видимому уходившая от погони, выехала с второстепенной улицы и врезалась в середину моего автомобиля, из-за чего машина, в которой я находился, несколько раз перевернулась», — написал Фигередо.

Инцидент с ДТП произошел в штате Флорида, где проживает боец. Серьезных травм спортсмен не получил.

Фигередо в последнее время выступает в легком весе. В его послужном списке 22 победы при 4 поражениях. Фигередо завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе в 2020 году и дважды успешно защищал пояс. В своем последнем бою в сентябре 2025 года он единогласным решением судей победил Мовсара Евлоева.

Ранее экс-чемпион UFC выделил преимущества Маддалены перед Исламом Махачевым.

