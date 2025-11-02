Игрок «Зенита» Мостовой высказался о праздновании гола с балаклавой после попытки похищения

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что специально выбрал балаклаву, чтобы отпраздновать гол в матче с московским «Локомотивом». Его слова приводит «Матч ТВ».

Такое празднование могло стать отсылкой к недавной попытке похищения футболиста.

«Она специально была выбрана. <...> Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло», — отметил он.

1 ноября «Зенит» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив», Мостовой забил второй мяч петербуржцев.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

