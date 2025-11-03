Экс-наставник «Спартака» назвал своих кандидатов на роль главного тренера клуба

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предложил свои кандидатуры на замену действующего главного тренера клуба Деяна Станковича. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас есть пример «Зенита», который остановился на Семаке. Кандидатуры есть. Моя тройка — Аленичев, Тихонов и Титов. Они уже давно созрели. Болельщики их уважают. Они знают, как побеждать», — высказался Гладилин.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Спартак» включил тренера «Целе» в список кандидатов на замену Станковичу.