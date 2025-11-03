«Было страшновато»: футболист «Спартака» о нападении на автобус

Футболист «Спартака» Дмитриев о нападении на автобус: на камень непохоже

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о нападении на автобус московского клуба перед выездным матчем 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Краснодаре. Его слова передает «Матч ТВ»﻿.

«Страшновато. Непонятно, что прилетело. Потому что на камень непохоже», — заявил Дмитриев, сидевший рядом с разбитым окном.

2 ноября нападение произошло по пути на стадион. Неизвестный предмет, брошенный в транспорт, разбил одно из окон автобуса, однако никто из игроков не пострадал.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве. «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

