«Дороже, чем в Москве»: бывший российский велогонщик о жизни в Израиле

Велогонщик Яковлев заявил, что жизнь в Израиле дороже, чем в Москве

Бывший российский велогонщик Михаил Яковлев, который на международных соревнованиях теперь выступает под израильским флагом, признался, что ему было сложно привыкнуть к жизни в Израиле. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, как и любому, кто переезжает в другую страну. Здесь говорят на другом языке, жаркий климат и очень дорого. Дороже, чем в Москве, почти как в Швейцарии», — признался он.

Велогонщик сменил спортивное гражданство в 2022 году и в 2023 году впервые на соревнования вышел под флагом Израиля. Яковлев получил разрешение от Международного олимпийского комитета в 2023 году на выступление на летних Олимпийских играх — 2024, где выступал в мужском спринте и кейрине.

В 2022 году Яковлев установил новый неофициальный мировой рекорд в гите на 200 метров со стартом с ходу 9,099 секунды. В 2024 году велогонщик завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в спринте.

В составе сборной России Яковлев также выиграл бронзовую медаль в дисциплине кейрин на чемпионате мира по велоспорту на треке 2021 года и стал третьим в спринте на чемпионате Европы 2021 года.

Ранее «Кубок дружбы» по хоккею с мячом закончился массовой дракой.