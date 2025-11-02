На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кто-то мог пошутить»: в «Зените» раскрыли реакцию на попытку похитить Мостового

Тренер «Зенита» Семак о попытке похитить Мостового: все переживали, волновались
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как в команде отреагировали на попытку похитить футболиста Андрея Мостового. Его слова приводит официальный сайт команды.

«Ситуацию, конечно, обсуждали, но что делать, что мы можем сказать? Все переживали, волновались за Андрея. Естественно, кто-то мог себе позволить шутки, но ситуация абсолютно нешуточная. Слава богу, что все закончилось хорошо, все живы-здоровы», — заявил специалист.

1 ноября «Зенит» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0 обыграл московский «Локомотив», Мостовой забил второй мяч петербуржцев.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

Ранее «Зенит» продлил контракт со звездным бразильцем.

Футбол. Чемпионат России
