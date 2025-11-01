Мостовой отпраздновал гол в ворота «Локомотива», сделав отсылку к попытке своего похищения

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что, возможно, является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на четвертой строчке, имея в активе 27 баллов. Лидирует в чемпионате столичный ЦСКА, набрав 30 баллов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

