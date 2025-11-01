Махачкалинское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ

Махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

На пятой минуте встречи счет открыл Хуссем Мрезиг. На 78-й минуте Мехди Мубарик удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России махачкалинское «Динамо» идет на 11 месте, набрав 14 очков. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке, имея в активе 13 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА (30).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее московское «Динамо» в большинстве не смогло обыграть казанский «Рубин» в матче РПЛ.