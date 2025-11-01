Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым во главе.
А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:
Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:
Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.