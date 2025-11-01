На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РПЛ. 14-й тур. «Зенит» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстову. онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
1-й тайм
01 ноября 20:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поеееееехали! Матч начался.

20:15

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым во главе.

20:10

А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:

Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

20:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак:

Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Луис Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

20:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В одном из главных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

