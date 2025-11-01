«Тяжело переживали»: Тарасова призвала смотреть Олимпиаду-2026

Тарасова заявила, что нужно смотреть трансляцию Олимпиады-2026 в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность, что зимние Олимпийские игры — 2026 необходимо показывать в России. Ее слова приводит «Царьград».

«Мы уже пережили то, что мы не на Олимпиаде. Тяжело переживали это. Но мы отошли. Смотреть надо», — заявила она.

С инициативой о запрете на показ Олимпиады выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Илья Авербух высказался против трансляции Олимпиады-2026 в России.