«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Жерсон.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Фассон, Баринов, Батраков, Комличенко, Руденко, Ньямси, Ненахов, Пруцев, Карпукас.

«Локомотив» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 13 игр. «Зенит» с 26 баллами идет на четвертой позиции.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

