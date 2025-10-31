Легенда сборной России назвал фаворита матча «Зенит» — «Локомотив»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».

«Фаворитом можно назвать «Зенит». Не факт, что фаворит перед матчем потом побеждает в игре. Клубы борются за самые высокие места, нас ждет интересная игра, учитывая, что у команд нападающие высокого уровня», — сказал Булыкин.

«Локомотив» в данный момент занимает второе место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 13 игр. «Зенит» с 26 баллами идет на четвертой позиции. На первом месте располагается действующий чемпион «Краснодар», в активе которого 29 баллов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Спартак» оштрафовали за оскорбительные скандирования болельщиков.