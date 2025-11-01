Почти 150 судей были отстранены за ставки в Турции

Федерация футбола Турции (TFF) временно отстранила 149 профессиональных арбитров на срок от восьми месяцев до года после выявления у них счетов для ставок в букмекерских конторах. Об этом пишет издание Le Monde.

Среди арбитров, которые получили дисквалификацию, 42 человека сделали более тысячи ставок, а один из судей — более 18 тысяч ставок.

Всего после проведенного расследования по этому поводу было выяснено, что 371 из 571 действующих судей имели счета для совершения ставок, а 152 из них регулярно участвовали в азартных играх.

Высшим дивизионом в турецком футболе считается Суперлига. бычно в соревновании участвует 18 клубов, однако в сезоне 2020/21 из-за пандемии коронавируса COVID-19 их число составило 21, в сезоне 2024/25 выступали 19 команд, а с сезона 2025/26 в турнире вновь стали выступать 18 клубов.

Действующим чемпионом Суперлиги является «Галатасарай». За всю историю в Суперлиге участвовало 73 клуба, но на сегодняшний день титул завоевывали только шесть из них: «Галатасарай» (25 раз), «Фенербахче» (19 раз), «Бешикташ» (16 раз), «Трабзонспор» (семь раз), «Истанбул Башакшехир» (один раз) и «Бурсаспор» (один раз).

