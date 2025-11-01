На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Почти 150 судей были отстранены за ставки в Турции

В Турции отстранили почти 150 футбольных судей за ставки
true
true
true
close
Shutterstock

Федерация футбола Турции (TFF) временно отстранила 149 профессиональных арбитров на срок от восьми месяцев до года после выявления у них счетов для ставок в букмекерских конторах. Об этом пишет издание Le Monde.

Среди арбитров, которые получили дисквалификацию, 42 человека сделали более тысячи ставок, а один из судей — более 18 тысяч ставок.

Всего после проведенного расследования по этому поводу было выяснено, что 371 из 571 действующих судей имели счета для совершения ставок, а 152 из них регулярно участвовали в азартных играх.

Высшим дивизионом в турецком футболе считается Суперлига. бычно в соревновании участвует 18 клубов, однако в сезоне 2020/21 из-за пандемии коронавируса COVID-19 их число составило 21, в сезоне 2024/25 выступали 19 команд, а с сезона 2025/26 в турнире вновь стали выступать 18 клубов.

Действующим чемпионом Суперлиги является «Галатасарай». За всю историю в Суперлиге участвовало 73 клуба, но на сегодняшний день титул завоевывали только шесть из них: «Галатасарай» (25 раз), «Фенербахче» (19 раз), «Бешикташ» (16 раз), «Трабзонспор» (семь раз), «Истанбул Башакшехир» (один раз) и «Бурсаспор» (один раз).

Ранее стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА.

Летние виды спорта
