Овечкин и его супруга показали парный образ на Хэллоуин

Капитан «Вашингтона» Овечкин и его жена Шубская показали костюмы на Хэллоуин

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской показали парный костюм на Хэллоуин. Соответствующую фотографию опубликовала Шубская на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хоккеист и его супруга предстали в образе римских гладиаторов.

Овечкин и Шубская познакомились в 2008 году, но по-настоящему начали встречаться гораздо позже — в 2014 году. Они расписались в 2016 году, а пышную свадьбу сыграли 8 июля 2017 года.

Овечкин проводит 21-й сезон в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и последний по условиям действующего контракта. Пока на его счету только две заброшенные шайбы в десяти сыгранных матчах регулярного чемпионата.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Нью-Йорк Айлендерс» 1 ноября, стартовая сирена прозвучит в 2:00 по московскому времени.

