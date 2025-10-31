Казахстанский теннисист Бублик впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса»

Теннисист Бублик обыграл де Минора и вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Париже

Казахстанский теннисист Александр Бублик впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс».

На «Мастерсе» в Париже Бублик в четвертьфинальном поединке одержал победу над представителем Австралии Алексом де Минором. Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5.

Бублик выполнил 16 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Де Минор сделал в игре 12 эйсов, допустил девять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух за матч.

За выход в финал парижского турнира Бублик поборется с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

Ранее российский теннисист был дисквалифицирован на четыре года за допинг.