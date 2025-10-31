ЦСКА возглавил РПЛ, обыграв «Пари НН»

Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Иван Обляков, который на 40-й минуте реализовал 11-метровый удар. Второй гол армейцев оформил Матвей Кисляк на 82-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

После этого матча ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. При этом ближайшие преследователи — «Краснодар» (29 баллов) и московский «Локомотив» (27 очков) — свои матчи 14-го тура еще не играли. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб, набравший семь очков, идет на последнем, 16 месте.

В следующем матче армейский клуб на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 8 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Пари НН» дома в тот же день примет казанский «Рубин». Встреча также начнется в 16:30 мск.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, потеряет ли команда шансы на победу в РПЛ, если уступит «Краснодару».