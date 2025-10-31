Губерниев выбрал фаворита в обозреваемом им матче «Краснодар» — «Спартак»

Губерниев: матч с «Краснодаром» будет последним для Станковича в «Спартаке»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предстоящий матч между «Краснодаром» и «Спартаком» станет последним для тренера Деяна Станковича, передает «ВсеПроСпорт».

«Я буду футбольным обозревателем на матче «Краснодара» — «Спартаком». Думаю, как раз это и будет последний матч Станковича в клубе. «Краснодар» точно победит. А мы все увидим блистательное увольнение главного наставника «красно-белых», — заявил Губерниев.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московский «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

