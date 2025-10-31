Сын Роналду дебютировал в сборной Португалии U16

Сын Роналду сыграл всего одну минуту в дебютном матче за сборную Португалии U16

Криштиану Роналду-младший впервые сыграл за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет. Об этом сообщает O Jogo.

Атакующий полузащитник вышел на замену в концовке матча против сверстников из Турции и провел на поле ровно одну минуту.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды. Дебют состоялся в рамках международного турнира для игроков не старше 16 лет.

Криштиану-младший занимается в футбольной академии саудовского «Аль-Наср», где выступает его отец.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

