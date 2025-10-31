Звезда «Вашингтона» о негативе в свою сторону: плачу цену за открытость

Хоккеист Кузнецов заявил, что негатив в его сторону идет из-за его открытости

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов связал негативное отношение к себе в медиапространстве со своей открытостью и неизменно позитивным настроем. Его слова приводит «Российская газета».

«У меня есть черта характера: я всегда настоящий — такой, какой есть. Как живу, так и играю. И, видимо, плачу цену за свою открытость. Все равно я всегда в хорошем настроении, улыбаюсь. Многих это раздражает: чего он такой счастливый?» — сказал Кузнецов.

Хоккеист подчеркнул, что для него важно, чтобы его дети видели разные стороны отца-спортсмена.

В матче против «Ак Барса» 29 октября форвард провел на льду всего 5 минут до того, как тренерский штаб принял решение его снять. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казанской команды.

Кузнецов, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с магнитогорским клубом до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.

Ранее экс-форвард сборной России назвал неуважением оставлять нападающего «Металлурга» в запасе.