Экс-форвард сборной России назвал неуважением оставлять нападающего «Металлурга» в запасе

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин раскритиковал методы работы главного тренера Андрея Разина с форвардом Евгением Кузнецовым в «Металлурге». Его слова передает «Советский спорт».

«Делать какие-то выводы после двух-трех смен — очень рано. Это неуважение к Кузнецову. Человек достиг многого в хоккейной среде, и сажать такого хоккеиста на скамейку после трех смен — недопустимо», — заявил Артюхин.

33-летний Кузнецов с большой вероятностью расторгнет контракт с магнитогорским клубом.

В матче против «Ак Барса» 29 октября форвард провел на льду всего 5 минут до того, как тренерский штаб принял решение его снять. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казанской команды.

Кузнецов, ранее выступавший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с магнитогорским клубом до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.

Ранее Вячеслав Фетисов призвал не беспокоиться о результативности Александра Овечкина.